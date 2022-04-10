Инцидент произошел утром 10 апреля. Вандалов уже задержала полиция.

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Вандалов задержали с поличным

Правоохранители задержали "художников" прямо на месте преступления. Двоих мужчин отвезли в отделение полиции.

Задержание вандалов в Днепре: смотрите видео

Буква Z стала символом российских оккупантов, который они активно распространяют. Использование этого знака является запрещенным в Украине и в нескольких европейских государствах, например в Германии. Эстония же аннулирует визы тем, кто распространяет символ российских захватчиков.

Напомним – В Германии будут штрафовать за распространение символа российской армии: смотрите видео