Политик опубликовал в своем твиттере мем о спаривании нацизма и СССР. Он добавил, что именно так произошло зачатие преступного Z, которое стало символом вторжения России в Украину.

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Секс тоталитаризма и кровавые последствия

На опубликованном изображении главный символ коммунизма занимается сексом с гитлеровской свастикой. Затем символ третьего рейха вынашивает ребенка. А вот в коляске у этой пары кровавых режимов уже маленькое и, вероятно, болезненное Z.

Зачатие и рождение символа Z(zlo),

– написал политик.

Он также сделал краткое объяснение с переводом иностранной аудитории. Это было нужно, потому что на словенском языке "ZLO означает ЗЛО".

Публикация премьера Словении в твиттере / Скриншот

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