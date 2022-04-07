Політик опублікував у своєму твітері мем про спарювання нацизму та СРСР. Він припустив, що саме так відбулося зачаття злочинного знаку Z, який став символом вторгнення Росії в Україну.
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Секс тоталітаризму та криваві наслідки
На оприлюдненому зображенні головний символ комунізму займається сексом із гітлерівською свастикою. Потім символ третього рейху виношує дитину. А ось у візочку в цієї пари кривавих режимів уже маленьке та, ймовірно, хворобливе Z.
Зачаття та народження символу Z (zlo),
– написав політик.
Він також зробив коротке пояснення з перекладом для іноземної аудиторії. Це було потрібно, бо словенською мовою "ZLO означає ЗЛО".
Публікація прем'єра Словенії у твіттері / Скриншот
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