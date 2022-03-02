Воздушную тревогу в Днепре объявили примерно в 08:04.

Важно Баррикады из мешков: в Днепре готовятся "встречать" врага

Если включили сирены, нужно

включить радиоприемник и телевизор, чтобы своевременно слышать распоряжения местных властей;

подготовить медицинскую аптечку, документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет и тому подобное), деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

выключить в доме/квартире газ, водоснабжение, электричество, закрыть окна в доме и уплотнить их;

уточнить место расположения ближайшего укрытия (подвальное помещение, интернет, метрополитен и т. п), в котором можно спрятаться.

В то же время заместитель главы Днепропетровской ОГА Ольга Горб сообщила, что по состоянию на утро 2 марта ни одного оккупанта на Днепропетровщине нет.

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