Повітряну тривогу у Дніпрі оголосили приблизно о 08:04.

Важливо Барикади з мішків: у Дніпрі готуються "зустрічати" ворога

Якщо увімкнули сирени, потрібно

увімкнути радіоприймач та телевізор, щоб своєчасно чути розпорядження місцевої влади;

підготувати медичну аптечку, документи (паспорт, свідоцтво про народження дітей, документи про освіту, пенсійне посвідчення, військовий квиток тощо), гроші, засоби зв'язку, запас їжі та води, предмети особистої гігієни;

вимкнути в будинку/квартирі газ, водопостачання, електрику, зачинити вікна в помешканні та ущільнити їх;

уточнити місце розташування найближчого укриття (підвальне приміщення, паркінг, метрополітен тощо), в якому можна сховатися.

Водночас заступниця голови Дніпропетровської ОДА Ольга Горб повідомила, що станом на ранок 2 березня жодного окупанта на Дніпропетровщині немає.

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