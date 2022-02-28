На вулицях Дніпра лежать тонни мішків. Жителі розставляють барикади.
До теми Дніпряни масово гуртуються та готуються "зустрічати" ворога
У мережі показали ситуацію на Катеринославському бульварі.
Дніпряни готуються "зустрічати" окупантів. Однак не з квітами, а з облаштованим форпостом.
Джерело:"Суспільне Дніпро"
На вулицях Дніпра лежать тонни мішків. Жителі розставляють барикади.
До теми Дніпряни масово гуртуються та готуються "зустрічати" ворога
У мережі показали ситуацію на Катеринославському бульварі.