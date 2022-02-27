Зокрема, розставляються барикади з коробок та мішків. Кілька десятків машин продовжують звозити допомогу.
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Усі виглядають цілком спокійними та готовими дати відсіч. Тож теплого прийому у Дніпрі окупантам очікувати не варто.
Дніпро готується і гуртується! Ми на своїй землі! Слава Україні!,
– написали у Міноборони.
Волонтери також розкладають сотні пляшок, ймовірно, готуватимуть коктейлі молотова. До речі – як їх приготувати, ми написали тут.
Люди також зносять їжу та ліки. На місці можна й записатись до тероборони.
Також на відео, яке оприлюднили, помітно, що цим зацікавились й іноземні журналісти, які теж вперто переконані, що Дніпро – це Україна.
Як дніпряни готуються "зустрічати" окупантів: дивіться відео
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