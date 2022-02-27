Про те, що напад ворога на Ірпінь 27 лютого вдалося успішно відбити, повідомив мер міста Олександр Маркушин.
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Ірпінь контролюють ЗСУ
Сьогодні для нашої громади й України дуже важкий день. В Ірпінь зі сторони Бучі зайшли танки. Ми з хлопцями відбили їх,
– зазначив мер.
Місто українські захисники тримають, туди прийшло підкріплення.
Водночас міський голова закликав людей не виходити з дому, адже українську землю постійно обстрілює ворог. Маркушин попросив місцеве населення допомагати близьким і сусідам, які цього потребують, з продуктами, ліками.
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Крім того, у телеграмі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки оприлюднили відео з Ірпеня. Українські захисники розповіли, що знешкодили 4 росіян. Однак, жаль, постраждали будівлі місцевого населення.
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