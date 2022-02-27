О том, что нападение врага на Ирпень 27 февраля удалось успешно отбить, сообщил мэр города Александр Маркушин.

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Ирпень контролируют ВСУ

Сегодня для нашей общины и Украины очень тяжелый день. В Ирпень со стороны Бучи зашли танки. Мы с ребятами отбили их,

– отметил мэр.

Город украинские защитники держат, туда пришло подкрепление.

В то же время городской голова призвал людей не выходить из дома, ведь украинскую землю постоянно обстреливает враг. Маркушин попросил местное население помогать близким и соседям, которые в этом нуждаются, с продуктами, лекарствами.

Мэр Ирпеня об отражении атаки на город: смотрите видео

Кроме того, в телеграмме Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности обнародовали видео из Ирпеня. Украинские защитники рассказали, что обезвредили 4 россиян. Однако, к сожалению, пострадали здания местного населения.

Украинцы уничтожили россиян в Ирпене: смотрите видео

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