У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що після провальної спроби заволодіти Черніговом окупанти здійснюють обхід міста в напрямку сіл Іванівки та Козельця.

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У ніч на 27 лютого на Чернігівщині тривали запеклі бої, перевагу у яких здобули Збройні сили України. Зокрема, наші військові знищили дві ворожі колони з сотнями одиниць техніки.

Окупанти намагаються обійти місто Чернігів через Козелець та Іванівку:

Скриншот з Google maps

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