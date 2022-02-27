У відомство наголошують, що наразі цифри уточнюються, адже підрахунок – процес не зі швидких. Дані можна отримати лише після завершення бою, а вони, як відомо, доволі різні за тривалістю та можуть починатися й закінчуватися у різний час доби.

Важливо Росія атакувала українські міста: де відбулися бої

Орієнтовні втрати ворога:

  • літаки – 27;
  • гелікоптери – 26;
  • танки – 146;
  • бойові броньовані машини – 706;
  • гармат – 49;
  • ЗРК БУК – 1;
  • Град – 4;
  • автомобільна техніка – 30;
  • цистерни – 60;
  • БпЛА ОТР – 2;
  • кораблі/катери – 2;
  • засоби ППО;
  • особовий склад орієнтовно – 4300.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.

Повний текст публікації:

Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24,25,26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні.
Літаки 27
гелікоптери 26
Танки 146
Бойові броньовані машини 706
Гармат 49
ЗРК БУК 1
Град 4
Автомобільна техніка 30
Цистерни 60
БпЛА ОТР 2
Кораблі/катери 2
Засоби ППО
Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)
інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед созереджуються на веденні бою.
Крім того інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.
Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати