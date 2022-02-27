У відомство наголошують, що наразі цифри уточнюються, адже підрахунок – процес не зі швидких. Дані можна отримати лише після завершення бою, а вони, як відомо, доволі різні за тривалістю та можуть починатися й закінчуватися у різний час доби.
Важливо Росія атакувала українські міста: де відбулися бої
Орієнтовні втрати ворога:
- літаки – 27;
- гелікоптери – 26;
- танки – 146;
- бойові броньовані машини – 706;
- гармат – 49;
- ЗРК БУК – 1;
- Град – 4;
- автомобільна техніка – 30;
- цистерни – 60;
- БпЛА ОТР – 2;
- кораблі/катери – 2;
- засоби ППО;
- особовий склад орієнтовно – 4300.
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Повний текст публікації:
Сумарні орієнтовні втрати ворога за три попередні доби (24,25,26) загарбницької війни Російської Федерації в Україні.
Літаки 27
гелікоптери 26
Танки 146
Бойові броньовані машини 706
Гармат 49
ЗРК БУК 1
Град 4
Автомобільна техніка 30
Цистерни 60
БпЛА ОТР 2
Кораблі/катери 2
Засоби ППО
Особовий склад орієнтовно 4300(уточнюється)
інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед созереджуються на веденні бою.
Крім того інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день.
Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати