В ведомстве подчеркивают, что сейчас цифры уточняются, ведь подсчет – процесс не из скорых. Данные можно получить только после завершения боев, а они, как известно, довольно разные по продолжительности и могут начинаться и заканчиваться в разное время суток.
Важно Россия атаковала украинские города: где прошли бои
Ориентировочные потери врага:
- самолеты – 27;
- вертолеты – 26;
- танки – 146;
- боевые бронированные машины – 706;
- пушек – 49;
- ЗРК БУК – 1;
- Град – 4;
- автомобильная техника – 30;
- цистерны – 60;
- БпЛА ОТР – 2;
- корабли/катера – 2;
- средства ПВО;
- личный состав ориентировочно – 4300.
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Полный текст публикации:
Суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине.
Самолеты 27
вертолеты 26
Танки 146
Боевые бронированные машины 706
Пушки 49
ЗРК БУК 1
Град 4
Автомобильная техника 30
Цистерны 60
БПЛА ОТР 2
Корабли/катера 2
Средства ПВО
Личный состав ориентировочно 4300(уточняется)
информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.
Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.
Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери.