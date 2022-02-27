В ведомстве подчеркивают, что сейчас цифры уточняются, ведь подсчет – процесс не из скорых. Данные можно получить только после завершения боев, а они, как известно, довольно разные по продолжительности и могут начинаться и заканчиваться в разное время суток.

Важно Россия атаковала украинские города: где прошли бои

Ориентировочные потери врага:

самолеты – 27;

вертолеты – 26;

танки – 146;

боевые бронированные машины – 706;

пушек – 49;

ЗРК БУК – 1;

Град – 4;

автомобильная техника – 30;

цистерны – 60;

БпЛА ОТР – 2;

корабли/катера – 2;

средства ПВО;

личный состав ориентировочно – 4300.

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Полный текст публикации:

Суммарные ориентировочные потери врага за трое предыдущих суток (24,25,26) захватнической войны Российской Федерации в Украине.

Самолеты 27

вертолеты 26

Танки 146

Боевые бронированные машины 706

Пушки 49

ЗРК БУК 1

Град 4

Автомобильная техника 30

Цистерны 60

БПЛА ОТР 2

Корабли/катера 2

Средства ПВО

Личный состав ориентировочно 4300(уточняется)

информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.

Кроме того, информацию мы можем получить только по завершению боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Поступление данных может произойти на следующий день, а иногда и через день.

Кроме того, если бой продолжался ночью, и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери.