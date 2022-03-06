От обстрелов российских захватчиков гибнут мирные жители, в том числе маленькие дети. Потому игнорировать сообщения о тревоге категорически нельзя.

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В Днепре раздаются сирены

В Днепре примерно в 15.57 объявили воздушную тревогу. Из-за угрозы вражеских обстрелов в городе была включена система оповещения. Всех жителей просят сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию. Перед этим следует выключить свет, газ и погасить огонь в своих помещениях.

По возможности, необходимо сообщить о воздушной тревоге своим соседям. Кроме этого, следует помочь больным и пожилым людям. До укрытия необходимо добраться как можно скорее. Оставлять хранилище можно только после уведомления об отмене воздушной тревоги.



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