Від обстрілів російських загарбників гинуть мирні жителі, зокрема маленькі діти. Тому ігнорувати повідомлення про тривогу категорично не можна.

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У Дніпрі лунають сирени

У Дніпрі приблизно о 15:57 оголосили повітряну тривогу. Через загрозу ворожого обстрілу у місті увімкнули систему оповіщення. Усіх жителів просять зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття. Перед цим слід вимкнути світло, газ та погасити вогонь у своїх помешканнях.

За можливості необхідно повідомити про повітряну тривогу своїх сусідів. Окрім цього, слід допомогти хворим і людям похилого віку. До укриття необхідно дістатися якнайшвидше. Покидати сховище можна лише після повідомлення про скасування повітряної тривоги.



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