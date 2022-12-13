Пожар в шелтере на улице Новокрымской, 3, в Днепре вызвала старая проводка. Она не выдержала напряжения. Помещение выгорело дотла. Его уже пытаются восстановить.

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Помещение шелтера выгорело дотла

Шелтер для вынужденных переселенцев обустроили на цокольном этаже жилого дома. В результате пожара в ранее уютном убежище теперь черные от сажи стены, мебель и сгоревшая техника. Руководитель шелтера рассказал, что помещение выгорело дотла.

Пришлось выбросить из нашего центра то, что было куплено людьми, волонтерами. Телевизоры полностью сгорела вся техника, которую мы вывезем на свалку,

– отметил Олег Браславец.

Пока идет ремонт, переселенцев приютили у себя жильцы этого же дома. Олег Браславец рассказал, что причиной пожара стала старая проводка.

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Последствия пожара в шелтере / Фото из соцсетей Олега Браславеца

Местные просят о помощи

Шелтер пытаются восстановить своими силами. Пока зачищают сажу на стенах и уже заказали новые окна.

Кроме этого шелтера местные организовали еще два центра. Теперь переселенцы из соседнего помогают с ремонтом.

Помогаем, потому что помогли нам так, как бывает родные, не помогают. Питание, проживание, что-то необходимое. Теперь мы пытаемся дать обратную связь, хоть как-то помочь людям, которые помогали нам,

– рассказала переселенка из Славянска Мария.

Обратите внимание! Шелтер ищет доноров, чтобы как можно быстрее восстановить убежище и снова предоставлять жилье переселенцам. Узнать, какая помощь необходима и как ее оказать, можно на странице Олега Браславеца.