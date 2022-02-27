В управлении Национальной полиции сообщают о том, что в ночь с 26 на 27 февраля полицейским уголовного розыска удалось задержать диверсионно-разведывательную группу. В нее входили уроженцы Донецкой области, арендовавшие в городе жилье.

К теме Выгоняют людей из домов, – оккупанты совершают бесчинства на Черниговщине

Диверсионную группу задержали в Днепре

Выявить группу из четырех мужчин и одной женщины удалось при проверке информации граждан. Они сообщали о подозрительных жителях, проживающих в Днепре с декабря 2021 года.

К сожалению, все задержанные – уроженцы Донецкой области. Более того, один из них, 27-летний мужчина, уже был ранее судим.

Сотрудники полиции изъяли у злоумышленников: карты с обозначением наших военных объектов, два пистолета, специальное оборудование, черновые записи, подозрительную переписку, футболки с символикой "ДНР", а также другие вещественные доказательства.

В Днепре задержана диверсионная группа, которая арендовала квартиру в городе:

Напоследок в полиции добавили, что ситуация в области стабильная и контролируемая.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.