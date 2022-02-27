Начальник службы по связям с общественностью регионального управления Сил ТрО "Север" Виталий Кириллов рассказал, что оккупанты начали заниматься бесчинствами.

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Оккупантыы выгоняют людей из жилья

В частности, сообщается о том, что российские оккупанты занимаются мародерством, расквартируются, а также выгоняют людей из их жилищ.

Это происходит в населенных пунктах Городня, Горошковка, Седнев.

Напомним, что в Черниговской области ночь на 27 февраля была "горячей" для российских оккупантов. Вооруженные силы Украины уничтожили две колонны с сотнями единиц техники врага.

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