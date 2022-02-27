Начальник служби зв'язків з громадськістю регіонального управління Сил ТрО "Північ" Віталій Кирилов розповів, що окупанти почали займатися безчинствами.

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Окупанти виганяють людей з осель

Зокрема повідомляється про те, що російські окупанти займаються мародерством, розквартировуються, а також виганяють людей з їхній помешкань.

Це відбувається у населених пунктах Городня, Горошківка, Седнів.

Нагадаємо, що на Чернігівщині ніч на 27 лютого була "гарячою" для російських окупантів. Збройні сили України знищили дві колони з сотнями одиниць техніки ворога.

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