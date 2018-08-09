Днепряне превратили Жигули в бассейн и катались по городу: впечатляющее видео

В воскресенье, 5 августа, двое парней из Днепра сделали со старых Жигулей бассейн на колесах. Они под громкую музыку катались по городу, употребляя слабоалкогольные напитки.

Когда очень хочется на Мальдивы, а ты до сих пор в Днепре – двое горожан нашли необычный способ, как спастись от жары и устроить себе курорт прямо на улице.

Читайте также: Ненастоящие розетки: пранкер жестоко потролил пассажиров аэропорта

Они превратили обычный жигуль в бассейн. Пикап ездил по левому берегу под громкую музыку. Его багажник наполнили пенной ванной. Сами же отдыхающие попивали слабоалкогольные напитки под зонтом. Такую красивую жизнь очень поразила прохожих.

Смотрите видео с места происшествия