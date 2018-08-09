Днепряне превратили Жигули в бассейн и катались по городу: впечатляющее видео
В воскресенье, 5 августа, двое парней из Днепра сделали со старых Жигулей бассейн на колесах. Они под громкую музыку катались по городу, употребляя слабоалкогольные напитки.
Когда очень хочется на Мальдивы, а ты до сих пор в Днепре – двое горожан нашли необычный способ, как спастись от жары и устроить себе курорт прямо на улице.
Читайте также: Ненастоящие розетки: пранкер жестоко потролил пассажиров аэропорта
Они превратили обычный жигуль в бассейн. Пикап ездил по левому берегу под громкую музыку. Его багажник наполнили пенной ванной. Сами же отдыхающие попивали слабоалкогольные напитки под зонтом. Такую красивую жизнь очень поразила прохожих.
Смотрите видео с места происшествия
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
На Волыни нашли крупнейшее в мире месторождение нефти1 апреля 2016 , 16:10 90
Появилось фото захваченных накануне террористов28 июня 2016 , 09:35 2
Семенченко рассказал о планах Путина и Порошенко на Донбассе31 мая 2016 , 08:40
Порошенко отправил гневное письмо Яценюку и Шокину12 февраля 2016 , 14:44
Голливудские конфузы: как звезды на красной дорожке обнажаются (18+)26 мая 2016 , 04:19
Какие "чудеса" во время прямой линии показал Путин16 апреля 2016 , 13:16