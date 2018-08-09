Ненастоящие розетки: пранкер жестоко потролил пассажиров аэропорта

Неизвестный шутник расклеил в аэропорту Лос-Анжелеса очень реалистичные стикеры с изображением розеток. В сети считают выходку очень жестокой: люди неоднократно пытались вонзить в ложные розетки зарядные устройства для своих гаджетов.

Об этом пишет Metro.

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"Нет ничего приятнее, чем найти в холле аэропорта свободную розетку и нет ничего более болезненного, чем осознание того, что тебя обманули", – пишут в издании.

Кстати, несколько пользователей Twitter опубликовали фотографии из аэропорта, в котором они безуспешно пытались вставить зарядку в бумажку, приклеенную к стене.

Will the person who’s putting fake outlet stickers all over the airport please die already thanks pic.twitter.com/zamnWgQMlh — Alish Erman (@darmani) 19 июля 2018 г.

I SAT HERE SO I COULD CHARGE MY PHONE BUT THIS OUTLET IS A FUCKING STICKER IM SO MMAD NDKSKSK pic.twitter.com/ER96aAiVB8 — k (@cryptidshownu) 19 июля 2018 г.

Whoever put up this fake sticker of an open outlet at the airport, you are now my enemy for life. pic.twitter.com/TYEJKmY6Zg — Brandon Ewing (@Atrioc) 6 августа 2018 г.