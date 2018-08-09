Ненастоящие розетки: пранкер жестоко потролил пассажиров аэропорта
Неизвестный шутник расклеил в аэропорту Лос-Анжелеса очень реалистичные стикеры с изображением розеток. В сети считают выходку очень жестокой: люди неоднократно пытались вонзить в ложные розетки зарядные устройства для своих гаджетов.
Об этом пишет Metro.
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"Нет ничего приятнее, чем найти в холле аэропорта свободную розетку и нет ничего более болезненного, чем осознание того, что тебя обманули", – пишут в издании.
Кстати, несколько пользователей Twitter опубликовали фотографии из аэропорта, в котором они безуспешно пытались вставить зарядку в бумажку, приклеенную к стене.
Источник: 24 Канал
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