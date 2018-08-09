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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Несправжні розетки: пранкер жорстоко потролив пасажирів аеропорту

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Пранкер жорстоко потролив людей в аеропорті
Пранкер жорстоко потролив людей в аеропорті / фото з відкритих джерел

Невідомий жартівник розклеїв в аеропорту Лос-Анжелеса дуже реалістичні стікери із зображенням розеток. У мережі вважають витівку дуже жорстокою: люди неодноразово намагалися встромити у несправжні розетки зарядні пристрої для своїх гаджетів.

Про пише Metro.

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"Немає нічого приємнішого, ніж знайти в холі аеропорту вільну розетку і немає нічого більш болючого, ніж усвідомлення того, що тебе обдурили", – пишуть у виданні.

До речі, кілька користувачів Twitter опублікували фотографії із аеропорту, в якому вони марно намагалися вставити зарядку в папірець приклеєний до стіни.

 

Теги: Курйозні новини Новини США Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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