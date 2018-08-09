Несправжні розетки: пранкер жорстоко потролив пасажирів аеропорту

Невідомий жартівник розклеїв в аеропорту Лос-Анжелеса дуже реалістичні стікери із зображенням розеток. У мережі вважають витівку дуже жорстокою: люди неодноразово намагалися встромити у несправжні розетки зарядні пристрої для своїх гаджетів.

Про пише Metro.

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"Немає нічого приємнішого, ніж знайти в холі аеропорту вільну розетку і немає нічого більш болючого, ніж усвідомлення того, що тебе обдурили", – пишуть у виданні.

До речі, кілька користувачів Twitter опублікували фотографії із аеропорту, в якому вони марно намагалися вставити зарядку в папірець приклеєний до стіни.

Will the person who’s putting fake outlet stickers all over the airport please die already thanks pic.twitter.com/zamnWgQMlh — Alish Erman (@darmani) 19 июля 2018 г.

I SAT HERE SO I COULD CHARGE MY PHONE BUT THIS OUTLET IS A FUCKING STICKER IM SO MMAD NDKSKSK pic.twitter.com/ER96aAiVB8 — k (@cryptidshownu) 19 июля 2018 г.

Whoever put up this fake sticker of an open outlet at the airport, you are now my enemy for life. pic.twitter.com/TYEJKmY6Zg — Brandon Ewing (@Atrioc) 6 августа 2018 г.