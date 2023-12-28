Дополнительные мероприятия военного положения были введены в двух районах Днепропетровской области. Речь идет о Днепровском и Синельниковском. Рассказываем, что имеется в виду.

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Что ждет жителей Синельниковского района

На сайте Синельниковского городского совета написали, что на его территории:

установили особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;

также вводят на срок действия правового режима военного положения как проверку документов, так и осмотр вещей у лиц на территории Синельниковского района, ссылаясь на порядок, определенный Постановлением Кабинета Министров.

В Суспильном отметили, что на странице Новоалександровского общества Днепровского района опубликовали документ. Речь идет об информировании от начальника Днепровского РТЦК и СП. В соответствующем документе обозначили право проверять документы и осматривать вещи сотрудниками ТЦК. Правда, позже доступ к соответствующей публикации исчез.



Документ, в котором разрешат осматривать вещи сотрудниками ТЦК / Скриншот



Документ, в котором разрешат осматривать вещи сотрудниками ТЦК / Скриншот

Будут ли раздавать полицейские повестки

В Нацполиции против того, чтобы их сотрудники еще раздавали повестки военнообязанным без участия сотрудников ТЦК и СП. Как отметил глава Нацполиции Украины Иван Выговский, у полицейских и так достаточно работы.

Он добавил, что правоохранители периодически "подхватывают разные моменты" у других правоохранительных структур.

У нас очень много своего функционала и мы считаем, что каждый должен заниматься своей работой. Мы и так подхватываем разные моменты. Полиция является крупнейшим правоохранительным органом, мы подставляем плечо другим правоохранительным структурам,

– отметил Выговский.

Он подчеркнул, что если этого не делать, то просто упадут некоторые важные направления работы.

Мы же напомним, что в новом законопроекте предлагают, чтобы у полицейских были полномочия вручать повестки. Но, как видим, сами правоохранители не в восторге от этой инициативы.