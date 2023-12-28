Глава Нацполиции Иван Выгивский прокомментировал предложение мобилизовать 100 тысяч правоохранителей. Он отметил, что полицейские заботятся о безопасности внутри страны и уже максимально вовлечены в состав Сил безопасности и обороны.
Смотрите также Поиск пропавших без вести военных: пошаговый алгоритм, что делать и куда обращаться
Мобилизация правоохранителей: что говорят в полиции
Выгивский рассказал, что некоторые граждане, государственные служащие, чиновники говорят, что в Национальной полиции есть 250 тысяч полицейских и предлагают 100 тысяч отправить на фронт. Однако он считает странным то, когда об этом заявляют не "странные эксперты", а люди, работающие в государственной системе и не знающие элементарных цифр.
Хотя, как отметил Выгивский, можно обратиться к ним, и они предоставят штатную численность Национальной полиции.
Глава Нацполиции подчеркнул, что в штате есть 120 тысяч полицейских. Предельная штатная численность была утверждена Кабмином.
Выгивский уточнил, что на сегодняшний день есть около 100 тысяч действующих полицейских, то есть тех, как он отметил, кто в погонах. Из них 20 тысяч женщин, 80 тысяч мужчин.
По его словам, каждый день из них заступает на службу около 20 тысяч в наряд. Это одно изменение. Около 15 тысяч следователей и дознавателей, 20 тысяч оперативников и тысячи воюющих на фронте людей, в частности, подразделение "Лють".
Поэтому относительно предложения мобилизовать 100 тысяч полицейских могу сказать, что мы уже максимально вовлечены в состав Сил безопасности и обороны, а также заботимся и о внутреннем фронте и безопасности внутри страны.
– подчеркнул Выгивский.
Могут ли из полиции переводить людей в ВСУ
Глава Нацполиции отметил вопрос тех, кто мог и хотел уйти на фронт.
"С первого дня войны мы отпускали всех. Те, кто хотел пойти в ВСУ, они сделали это", – заявил Выговский.
Выгивский отметил, что у них система построена так, что они не могут переводить людей в ВСУ. Он отметил, что, например, СБУ может, потому что они военнослужащие.
У нас же специальные звания, и мы не можем переводить. У нас только один алгоритм – это увольнение. Кто хотел воевать также имел возможность присоединиться к бригаде "Лють",
– рассказал глава Нацполиции.
По его словам, полицейские с офицерским званием, которые, например, переходят в ВСУ – идут туда рядовыми, если они не служили в армии или не учились на военной кафедре. За теми полицейскими, кто служит в "Лють", сохраняется звание и место, с которого он ушел воевать.
Выгивский резюмировал, что Национальная полиция "и воюет и защищает внутренний фронт".
Мобилизация в Украине: последние новости
- 26 декабря в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект о мобилизации и прохождении военной службы. Следует отметить, что это только проект закона.
- В законопроекте речь идет о снижении призывного возраста и отмене срочной службы. Снизить призывной возраст предлагают до 25 лет. Кроме этого предлагается отменить срочную службу – всех срочников уволят с военной службы, по желанию они могут заключить контракт.
- Законопроект предлагает предоставление мобилизованным, которые прослужат 36 месяцев, право уволиться с военной службы. Те военные, которые в течение 6 месяцев были вовлечены в боевые действия, должны быть выведены на отдых и восстановление боеспособности.
- Кроме этого, в законе говорится и о санкциях против уклоняющихся. К гражданам, которые будут нарушать закон о мобилизации, а именно: не уточнят данные, не станут на учет и не появятся по повестке, могут применить санкции.