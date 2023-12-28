Глава Нацполиции Иван Выгивский прокомментировал предложение мобилизовать 100 тысяч правоохранителей. Он отметил, что полицейские заботятся о безопасности внутри страны и уже максимально вовлечены в состав Сил безопасности и обороны.

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Мобилизация правоохранителей: что говорят в полиции

Выгивский рассказал, что некоторые граждане, государственные служащие, чиновники говорят, что в Национальной полиции есть 250 тысяч полицейских и предлагают 100 тысяч отправить на фронт. Однако он считает странным то, когда об этом заявляют не "странные эксперты", а люди, работающие в государственной системе и не знающие элементарных цифр.

Хотя, как отметил Выгивский, можно обратиться к ним, и они предоставят штатную численность Национальной полиции.

Глава Нацполиции подчеркнул, что в штате есть 120 тысяч полицейских. Предельная штатная численность была утверждена Кабмином.

Выгивский уточнил, что на сегодняшний день есть около 100 тысяч действующих полицейских, то есть тех, как он отметил, кто в погонах. Из них 20 тысяч женщин, 80 тысяч мужчин.

По его словам, каждый день из них заступает на службу около 20 тысяч в наряд. Это одно изменение. Около 15 тысяч следователей и дознавателей, 20 тысяч оперативников и тысячи воюющих на фронте людей, в частности, подразделение "Лють".

Поэтому относительно предложения мобилизовать 100 тысяч полицейских могу сказать, что мы уже максимально вовлечены в состав Сил безопасности и обороны, а также заботимся и о внутреннем фронте и безопасности внутри страны.

– подчеркнул Выгивский.

Могут ли из полиции переводить людей в ВСУ

Глава Нацполиции отметил вопрос тех, кто мог и хотел уйти на фронт.

"С первого дня войны мы отпускали всех. Те, кто хотел пойти в ВСУ, они сделали это", – заявил Выговский.

Выгивский отметил, что у них система построена так, что они не могут переводить людей в ВСУ. Он отметил, что, например, СБУ может, потому что они военнослужащие.

У нас же специальные звания, и мы не можем переводить. У нас только один алгоритм – это увольнение. Кто хотел воевать также имел возможность присоединиться к бригаде "Лють",

– рассказал глава Нацполиции.

По его словам, полицейские с офицерским званием, которые, например, переходят в ВСУ – идут туда рядовыми, если они не служили в армии или не учились на военной кафедре. За теми полицейскими, кто служит в "Лють", сохраняется звание и место, с которого он ушел воевать.

Выгивский резюмировал, что Национальная полиция "и воюет и защищает внутренний фронт".

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