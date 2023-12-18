Когда человек считается пропавшим без вести, что делать, если военный пропал на фронте, куда обращаться, на какую помощь могут рассчитывать родные и как их правильно поддерживать, узнайте дальше.

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Эту ошибку совершают все

О том, что Евгений пропал без вести на первой же боевой задаче, его друзья узнали 1 января. Мужчина даже не успел получить собранную ими посылку с амуницией.

Друзья разделились на группы: одни помогали шокированным родителям подавать заявления в официальные органы, другие пытались выйти на контакт с собратьями Евгения, которые видели его последними. Третьим досталась самая трудная задача – просматривать в российских телеграм-каналах видео с пленными украинскими военными.

Я сначала взялась за это, но уже на другой день меня тошнило от увиденного и тряслись руки. Передала это человеку с более крепкой психикой,

– вспоминает одна из подруг Евгения Настя.

В то же время друзья и родные мужчины распространяли информацию о нем соцсетями. Так узнали, что в бригаде, где служил Евгений, в последние месяцы 2022 года было много пропавших без вести.

Благодаря контакту с другими пострадавшими семьями удалось выяснить, что Евгений прикрывал уход собратьев, был ранен и уходить самостоятельно не мог. Дальнейшая его судьба до сих пор неизвестна.

Есть алгоритм действий на случай, если человек пропал без вести. Согласно ему, друзья Евгения делали все правильно. Помимо последнего пункта.

Мы читали, что нельзя распространять информацию в соцсетях. Но, во-первых, там много сообщений о других пропавших, а во-вторых, кажется, что ты ничего не делаешь для поиска, если не используешь каждую возможность – а вдруг?

– говорит Настя.

Офис Уполномоченного по без вести пропавших, Национальное информационное бюро, полиция призывают родных, потерявших связь с военным, ни в коем случае не распространять информацию о бойце, его статусе, личных данных, особых приметах и вероятном местонахождении в соцсетях.

Во-первых, украинские соцсети мониторят вражеские службы. Если ваш родной человек скрывается, оказался в окружении, россияне могут разоблачить его из-за информации в соцсетях.

Во-вторых, этой информацией могут воспользоваться мошенники, которые выманивают деньги у родных пропавших без вести.

Когда человек считается пропавшим без вести

Если человек не выходит на связь в течение трех дней, следует сообщать об его исчезновении уполномоченным органам. Но в военных реалиях три дня почти ничего не означают. Бывает, что в месте, где находится военный, нет связи или он на боевом задании и телефон выключен. Также человек может лишиться телефона.

Родные уже начали бить тревогу – от ребят две недели не было ни слуха, ни духа, командование тоже ничего не знало. Потом нашлись – оказалось, попали в окружение россиян, долго пробирались лесами к нашим позициям,

– рассказывает львовянка Оксана историю собратьев своего мужа-десантника.

Обратите внимание! Когда ваш родной человек в ВСУ не выходит на связь дольше обычного, стоит обратиться к его непосредственному командиру и получить официальную информацию. Если таких контактов нет, следует обратиться в ТЦК, от которого человека мобилизовали. Там должны предоставить официальную информацию о том, считается ли военный пропавшим без вести.

Добавим, что воинские части самостоятельно должны предоставить человеку статус пропавшего без вести через 15 дней после того, как место его нахождения стало неизвестным, и сообщить об этом в ТЦК. Там, в свою очередь, должны семь дней сообщить семье пропавшего. Но в условиях фронта эта процедура может не соблюдаться по очевидным причинам.

В случае подтверждения статуса человека как пропавшей без вести, родные должны написать заявление в Национальную полицию по месту своего пребывания. Там откроют дело и зарегистрируют его в Едином реестре досудебных расследований. Родственники должны сохранить номер заявления и выписку из ЕРДР с контактами ведущего дело следователя. За дальнейшей информацией следует обращаться к нему.

На этапе обращения в полицию родных попросят сдать материал на ДНК-экспертизу – это помогает идентифицировать тела погибших и ускорить поиск.

После полиции следует обратиться на горячую линию Офиса Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах и подать заявку на розыск и здесь. Контакты Офиса:

0 800 339 247 (для звонков из Украины);

+38 095 896 04 21 (для звонков из-за границы через мессенджеры вайбер, вотсап, сигнал);

список региональных представительств Офиса – за ссылкой.

Нацполиция и Офис уполномоченного по пропавшим без вести сами занимаются розыском людей, а также получают информацию от поисковых групп Министерства обороны и других учреждений.

Звонить во все колокола: куда именно обращаться родным

На самом деле, чем больше заявлений подадут родные, чем больше людей вовлечены в поиск, тем лучше. Звоните и обращайтесь везде, где только можете, ищите любые связи, постоянно напоминайте о себе,

– говорит Ангелина, муж которой пропал без вести и нашелся в плену у россиян.

Также родные могут обратиться к Национального информационного бюро, собирающему и обрабатывающему информацию о пропавших без вести, пленных и погибших. Все контакты – по ссылке. Кроме того, у НИБ родственники могут получить консультации и объяснения, как действовать дальше.

Кстати, заявление можно подать и в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ: (067) 650 83 32; (098) 087 36 01; united.centre.ssu@gmail.com.

Также следует обратиться в Координационный штаб по обращению с военнопленными координируемый Главным управление разведки Минобороны: 0 800 300 529 (бесплатно внутри страны); +38 (044) 390 43 90 (из-за границы по тарифам оператора).

Не лишним будет сообщить о пропавшем без вести военном и в международные организации – Международный комитет Красного креста (горячая линия – 0 800 300 155), Комитет ООН по правам человека, Европейский суд по правам человека, обращения к которым помогут подготовить в Офисе Уполномоченного по без вести пропавших при особых обстоятельствах.

Какие документы нужны для обращений

Для обращений в разные органы родным пропавшего без вести нужно иметь следующие документы и знать такую информацию, кроме фамилии и имени, даты рождения и контактного номера телефона:

копия паспорта, военного билета;

номер воинской части, где проходил службу или по которому ТЦК призывался;

должность/звание, военно-учетная специальность (если известна);

дата, место, обстоятельства исчезновения (если известно);

дата, время, способ последней связи;

фамилии и контакты сослуживцев;

фотографии, описание особых примет (татуировка, шрамы, родимые пятна, импланты, переломы и так далее).

Какую поддержку имеют родные пропавших без вести военных

С мая в Украине работает Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах, куда вносят информацию обо всех пропавших на фронте или в оккупации. Родные должны получить выписку из этого реестра, что дает им право на поддержку от государства.

Чтобы получить справку, нужно отправить копии своего паспорта и документа, подтверждающего родственные связи с пропавшим, в полицию, в их добавление. Контакты для переписки: pgmia@mvs.gov.ua; Киев, ул. Богомольца, 10.

Проверка данных будет продолжаться в течение 30 календарных дней. После этого человеку по указанному адресу пришлют подъемник.

Добавим, что право на льготы, выплаты и социальные гарантии имеют только ближайшие родственники пропавшего без вести:

муж/жена;

отец мать,

отчим/мачеха;

сын, дочь, пасынок, падчерица;

родной брат, родная сестра;

дед, баба;

прадед, прабабушка;

внук, внучка;

правнук, правнучка;

усыновитель или усыновленный;

опекун или попечитель;

лицо, находящееся на попечении или попечительстве;

лица, совместно проживающие, связанные общим бытом и имеющие взаимные права и обязанности, в частности, совместно проживающие, но не состоящие в браке.

Муж или жена или совершеннолетние дети, проживавшие вместе с пропавшим без вести военным, имеют право получать денежное довольствие, хранящееся за военным. При отсутствии мужа/жены и детей эти средства могут получать родители военного или те, кого он содержал. Для получения выплаты следует написать заявление на имя командира воинской части.

Заметьте! Нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на содержании пропавшего, и его дети имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца. Также для детей пропавших без вести военных предусмотрен внеочередной прием в детские учреждения по месту жительства.

Какие варианты развития событий

Вариантов преимущественно два – гибель военного или взятие его в плен россиянами. Если полиция установит произошедшее с пропавшим военным дело передают в СБУ. Тело погибшего, если его можно унести, вернут семье для захоронения.

А пленными будут заниматься СБУ и ГУР Минобороны. После установления факта, что человек находится в плену, его вносят в списки на обмен. Но обмены военнопленных между Россией и Украиной не происходили с лета – российская сторона тормозит их.

Как поддержать родных пропавшего без вести военного

После исчезновения отца на фронте мама заперлась в себе, почти не выходила из дома, ни с кем не общалась, потеряла связь с реальностью, даже не говорила. А когда нам больше, чем через год, подтвердили его смерть, она не поверила,

– вспоминает сын погибшего военного Сергей.

Родные пропавших без вести переживают неопределенную потерю – это самый стрессовый вид потери, который не поддается решению, говорит психологи Юлия Иорш. Эта потеря вызывает уникальный вид горя, которому нет конца из-за двусмысленности ситуации.

Родные пропавших без вести могут реагировать на разные жизненные раздражители неожиданно даже для себя. Это естественно, ведь они истощаются постоянными эмоциональными качелями между надеждой и отчаянием.

Когда человек только получил известие о родном в ВСУ, он шокирован. Чтобы облегчить это состояние, нужно пробовать сосредотачиваться на ощущениях в своем теле, на дыхании, совершать осознанные движения. Также поможет отслеживание происходящего вокруг, кто находится рядом и так далее.

Позже человек овладевает противоположными чувствами, говорит Юлия Иорш: злоба, ненависть и любовь, бессилие и решительность, надежда и беспомощность, страх и смелость, боль и радость. Это естественная реакция на неопределенность. Хуже, если колебаний нет, и человек застрял в состоянии апатии, отчаяния или стал слишком агрессивным. В таких случаях следует обратиться к специалистам.

Если родной вашего близкого человека пропал без вести, не отстраняйтесь от него – будьте рядом.

Соблюдайте простые правила:

меньше вопросов и советов, больше – выслушивания;

избегайте слов "я понимаю", если не находитесь в подобной ситуации;

помогите с бытом и попечительством о себе – напомните вовремя поесть и выйти на прогулку.

Человеку, который переживает неопределенную потерю, следует сосредоточиться на тех вещах в жизни, которые он может контролировать, и прислушиваться к своим желаниям. Иными словами, следует делать то, что будет поддерживать связь с реальностью и отвлекать от мыслей о том, что мы не можем контролировать. А также помнить, что вы ни в чем виноваты. Виноваты россияне.