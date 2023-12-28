Голова Нацполіції Іван Вигівський прокоментував пропозицію мобілізувати 100 тисяч правоохоронців. Він зазначив, що поліцейські дбають про безпеку всередині країни і вже максимально залучені у складі Сил безпеки і оборони.
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Мобілізація правоохоронців: що кажуть у поліції
Вигівський розповів, що деякі громадяни, державні службовці, посадовці кажуть, що в Національній поліції є 250 тисяч поліцейських, і пропонують 100 тисяч відправити на фронт. Проте він вважає дивним те, коли про це заявляють не "диванні експерти", а люди, які працюють в державній системі і не знають елементарних цифр.
Хоч, як зазначив Вигівський, можна звернутися до них, і вони нададуть штатну чисельність Національної поліції.
Голова Нацполіції наголосив, що в штаті є 120 тисяч поліцейських. Гранична штатна чисельність була затверджена Кабміном.
Вигівський уточнив, що на сьогодні є близько 100 тисяч діючих поліцейських, тобто тих, як він зазначив, хто в погонах. З них 20 тисяч жінок, 80 тисяч чоловіків.
За його словами, кожного дня з них заступає на службу близько 20 тисяч в наряд. Це одна зміна. Близько 15 тисяч слідчих і дізнавачів, 20 тисяч оперативників і тисячі людей, які воюють на фронті, зокрема, підрозділ "Лють".
Тому, стосовно пропозиції мобілізувати 100 тисяч поліцейських можу сказати, що ми вже максимально залучені у складі Сил безпеки і оборони, а також дбаємо і про внутрішній фронт та безпеку всередині країни,
– наголосив Вигівський.
Чи можуть з поліції переводити людей в ЗСУ
Голова Нацполіції наголосив на питанні тих, хто міг і хотів піти на фронт.
"З першого дня війни ми відпускали всіх. Ті, хто хотів піти в ЗСУ, вони зробили це", – заявив Вигівський.
Вигівський зазначив, що у них система побудована так, що вони не можуть переводити людей в ЗСУ. Він зауважив, що, наприклад, СБУ може, тому що вони є військовослужбовці.
У нас же спеціальні звання, і ми не можемо переводити. У нас тільки один алгоритм – це звільнення. Хто хотів воювати також мав можливість долучитися до бригади "Лють",
– розповів голова Нацполіції.
За його словами, поліцейські з офіцерським званням, які, наприклад, переходять в ЗСУ – ідуть туди рядовими, якщо вони не служили в армії або не навчались на військовій кафедрі. За тими поліцейськими, хто служить в "Люті", зберігається звання та місце, з якого він пішов воювати.
Вигівський резюмував, що Національна поліція "і воює, і захищає внутрішній фронт".
Мобілізація в Україні: останні новини
- 26 грудня у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт про мобілізацію і проходження військової служби. Варто наголосити, що це лише проєкт закону.
- У законопроєкті йдеться про зниження призовного віку і скасування строкової служби. Знизити призовний вік пропонують до 25 років. Крім цього пропонується скасувати строкову службу – усіх строковиків звільнять з військової служби, за бажанням вони можуть укласти контракт.
- Законопроєкт пропонує надання мобілізованим, які прослужать 36 місяців, право звільнитися з військової служби. Ті військові, що протягом 6 місяців були залучені до бойових дій, мають бути виведені на відпочинок і відновлення боєздатності.
- Крім цього, у законі йдеться і про санкції проти ухилянтів. До тих громадян, які будуть порушувати закон про мобілізацію, а саме: не уточнять дані, не стануть на облік та не з'являться за повісткою, можуть застосувати санкції.