В результате вражеского обстрела разрушен один жилой дом, информация о пострадавших уточняется, сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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По словам Лукашука, в самом Кривом Роге правоохранители задержали четырех граждан, которые могут быть причастны к сотрудничеству с Россией.

Глава Днепропетровского областного совета отметил, что с первого дня полномасштабного вторжения России на территории независимой Украины полиция несет службу в усиленном режиме: отрабатывает все обращения, проверяет подозрительных лиц.

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