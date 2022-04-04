Обстрелы были ночью 4 апреля. Наутро ситуация контролируемая. Об этом сообщил депутат Днепропетровского облсовета Александр Вилкул.

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К счастью, обошлось без жертв. Все благодаря тому, что людей вовремя эвакуировали.

Ночью были сильные обстрелы орками из систем залпового огня Нововоронцовки и Марьянского. Жертв нет. Ранее мы провели эвакуацию в Кривой Рог,

– написал депутат.

Вилкул благодарит тех, кто согласился выехать. Таким образом люди спасли себе жизнь.

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