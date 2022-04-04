Обстріли були вночі 4 квітня. На ранок ситуація контрольована. Про це повідомив депутат Дніпропетровської облради Олександр Вілкул.

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На щастя, обійшлося без жертв. Усе через те, що людей вчасно евакуювали.

Вночі були сильні обстріли орками із систем залпового вогню Нововоронцовки та Мар'янського. Жертв немає. Раніше ми провели евакуацію до Кривого Рогу,

– написав депутат.

Вілкул дякує тим, хто погодився виїхати. Таким чином люди врятували собі життя.

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