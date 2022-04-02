Полицейские оперативно задержали 14-летнего злоумышленника. Инцидент произошел 31 марта.

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14-летний подросток во время тревоги бросил в бомбоубежище бутылку с горючей смесью от которой произошло возгорание,

– пишут в полиции.

В укрытии находились преимущественно женщины и дети. К счастью, никто не пострадал.

Полицейские обнаружили, что против злоумышленника уже открывали в суде дела за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Парню объявили о подозрении за хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

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