Поліцейські оперативно затримали 14-річного зловмисника. Інцидент стався 31 березня.

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14-річний підліток під час тривоги кинув у бомбосховище пляшку із горючою сумішшю від якої сталося займання,

– пишуть у поліції.

В укритті перебували переважно жінки та діти. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліцейські виявили, що проти зловмисника вже відкривали у суді справи за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Хлопцю оголосили про підозру за хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.

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