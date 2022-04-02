Поліцейські оперативно затримали 14-річного зловмисника. Інцидент стався 31 березня.
Зверніть увагу У Києві троє зловмисників обікрали поштовий склад майже на мільйон гривень
14-річний підліток під час тривоги кинув у бомбосховище пляшку із горючою сумішшю від якої сталося займання,
– пишуть у поліції.
В укритті перебували переважно жінки та діти. На щастя, ніхто не постраждав.
Поліцейські виявили, що проти зловмисника вже відкривали у суді справи за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
Хлопцю оголосили про підозру за хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.
Зверніть увагу – ЗСУ звільнили Бучу та ще майже 30 населених пунктів: відео