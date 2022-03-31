Зловмисників уже затримали правоохоронці. Як з'ясувалося, в усіх них раніше були проблеми з законом.

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Як шукали злочинців

Правоохоронці знайшли зловмисників за відео з камер відеоспостереження. Як встановило слідства, пограбували склад поштового перевізника 2 чоловіків, віком 34 і 39 років, та 36-річна жінка.

За даними правоохоронців, один із чоловіків неодноразово судимий за майнові злочини та нещодавно вийшов під заставу. Інший мав проблеми із законом через крадіжку та зберігання наркотиків. Жінка має умовний термін за спробу викрасти автомобіль.

Зловмисники діяли цинічно – вони пограбували склади під час комендантської години. Їх затримали. Згідно зі статтею про крадіжку в умовах воєнного стану їм загрожує до 8 років ув'язнення.

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