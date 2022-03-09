Враг повредил стадион местной школы. Взрывная волна была так мощна, что выбила окна и двери учебного заведения.
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К счастью, пострадавших или погибших в результате обстрела – нет.
Удар повредил стадион местной школы. Взрывная волна выбила окна и двери учебного заведения, погибших и травмированных нет,
– говорится в сообщении.
Ракетный удар по школьному стадиону / Днепропетровская областная прокуратура
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