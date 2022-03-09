Ворог пошкодив стадіон місцевої школи. Вибухова хвиля була такою потужною, що вибила вікна та двері навчального закладу.

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На щастя, постраждалих чи загиблих внаслідок обстрілу – немає.

Удар пошкодив стадіон місцевої школи. Вибухова хвиля вибила вікна та двері навчального закладу, загиблих та травмованих немає,

– мовиться у повідомленні.

Ракетний удар по шкільному стадіону / Дніпропетровська обласна прокуратура

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