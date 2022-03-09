Більшість військових зі списку – проживали у Росії. Воні здійснюють ракетні обстріли українських міст і так убивають мирних мешканців.

Увага Загинули двоє малюків-однорічок: подробиці трагедії у розстріляному Малині на Житомирщині

Льотний склад стратегічної авіації повітряно-космічних сил Росії планує переміститись на аеродроми Білорусі, щоб бомбити Україну.

До переліку потрапили понад 30 російських військових, офіцерів, льотчиків, командирів та їхніх заступників.

Гарантуємо, що ви сповна відчуєте гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним,

– зазначили у розвідці.

Список окупантів

Командири літаків ТУ-160 22 гвардійської бомбардувальної авіаційна дивізії (Саратовська область, місто Енгельс):

генерал-майор Пчела Олег Володимирович. Дата народження 14.11.1970 року;

Старший штурман – полковник Баранов Олег Юрійович, дата народження – 23.05.1967, адреса проживання: Саратовська область, місто Енгельс-1 буд. 82 кв. 20 (льотне містечко).

121 важкий бомбардувальний авіаційний полк, військова частина 85927 (бойовому складі Ту-160М, Ту-160):

командир полку – полковник Скитский Олег Ігорович, дата народження 24.07.1980, адреса проживання: Саратовська область, місто Енгельс-1 буд. 82 кв. 37;

командир ескадрильї полку- підполковник Волковицкий Сергей Івнович, дата народження – 05.08.1973, адреса проживання: Саратовська область, місто Енгельс-1 буд. 81 кв. 17;

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!