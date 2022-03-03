В телефонах диверсантов обнаружили фото, видео объекты инфраструктуры, информацию о звонках и переписке в страну-агрессор. Об этом на брифинге 28 февраля сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

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По состоянию на 8.30 в области полный порядок. Запада войск оккупанта на территорию области не было. Критическая инфраструктура работает,

– добавил Николай Лукашук.

Известно, что за сутки 2 марта полиция области обнаружила 17 фактов, угрожавших безопасности в условиях военного положения.