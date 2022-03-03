У телефонах диверсантів виявили фото, відео об'єктів інфраструктури, інформацію про дзвінки та листування до країни-агресора. Про це на брифінгу 28 лютого повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

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Станом на 8.340 в області повний порядок. Заходу військ окупанта на територію області не було. Критична інфраструктура працює,

– додав Микола Лукашук.

Відомо, що за добу 2 березня поліція області виявили 17 фактів, які загрожували безпеці в умовах воєнного стану.