Відомство повідомило, що росіяни почали створювати фейкові сторінки українських бойових частин. Інформація на таких сторінках ведеться українською мовою.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Повний текст повідомлення:

УВАГА! Спроба роботи ІПСО РФ.

Російські окупанти почали створення фейкових сторінок наших бойових частин. Наприклад 93-ї омбр, 81-ї і т.і. Сторінки ворог веде українською ("паляниця" ж говорити не треба). Контент, що публікується (втрати наших підрозділів, загиблі цивільні, негатив про українську армію і т.і.) покликаний викликати паніку та невдоволення командуванням (керівництвом).

НЕ ВІРТЕ. ЦЕ ФЕЙКИ. БУДЬМО УВАЖНІ.

Закликаємо масово скаржитися в адміністрацію на неправдивий контент та мову ворожнечі і НЕ ВІРИТИ РОСІЙСЬКИМ ВБИВЦЯМ.

Разом переможемо! #stoprussia

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