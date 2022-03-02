Відомство повідомило, що росіяни почали створювати фейкові сторінки українських бойових частин. Інформація на таких сторінках ведеться українською мовою.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Повний текст повідомлення:
УВАГА! Спроба роботи ІПСО РФ.
Російські окупанти почали створення фейкових сторінок наших бойових частин. Наприклад 93-ї омбр, 81-ї і т.і. Сторінки ворог веде українською ("паляниця" ж говорити не треба). Контент, що публікується (втрати наших підрозділів, загиблі цивільні, негатив про українську армію і т.і.) покликаний викликати паніку та невдоволення командуванням (керівництвом).
НЕ ВІРТЕ. ЦЕ ФЕЙКИ. БУДЬМО УВАЖНІ.
Закликаємо масово скаржитися в адміністрацію на неправдивий контент та мову ворожнечі і НЕ ВІРИТИ РОСІЙСЬКИМ ВБИВЦЯМ.
Разом переможемо! #stoprussia
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