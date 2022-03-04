Персонал остается на своих рабочих местах, чтобы выполнять соответствующие задания. Персонал ГЭС – натренированный.

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Об этом сообщил директор Днепровской ГЭС Виталий Кучер.

Энергетическая система Украины – сбалансированная

По словам исполняющего обязанности мэра города, секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, отключение блока на ЗАЭС потребители электроэнергии на себе не ощутили.

"Энергетическая система Украины продолжает оставаться сбалансированной. Для этого подготовили все соответствующие мощности", – отметил он.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 марта оккупанты цинично обстреляли Запорожскую АЭС и привели к пожару. Уже к утру 4 марта возгорание ликвидировали, однако сейчас ЗАЭС под контролем пророссийских боевиков. Так Россия шантажирует мир ядерной катастрофой.

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Днепровская ГЭС готова к стабильной и бесперебойной работе и возникновению внештатных ситуаций. Сегодняшнее отключение блока на Запорожской атомной электростанции потребители электроэнергии на себе не ощутили.

Энергетическая система Украины продолжает оставаться сбалансированной. Для этого подготовили все соответствующие мощности. По информации, предоставленной директором Днепровской ГЭС Виталием Кучером, персонал Днепровской ГЭС знает, как действовать во внештатных ситуациях.

Он натренирован, имеет опыт, находится на своих рабочих местах и ​​выполняет все необходимые функции. Причин для паники нет.

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