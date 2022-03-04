Персонал залишається на своїх робочих місцях, щоб виконувати відповідні завдання. Працівники ГЕС – натреновані.

Важливо Війна з Росією: як захиститись від техногенних аварій, спричинених агресором

Про це повідомив директор Дніпровської ГЕС Віталій Кучер.

Енергетична система України – збалансована

За словами виконуючого обов'язки мера міста, секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва, відключення блоку на ЗАЕС споживачі електроенергії на собі не відчули.

"Енергетична система України продовжує залишатися збалансованою. Для цього підготували усі відповідні потужності", – зауважив він.

Нагадаємо, що в ніч із 3 на 4 березня окупанти цинічно обстріляли Запорізьку АЕС і спричинили пожежу. Вже на ранок 4 березня займання ліквідували, однак наразі ЗАЕС під контролем проросійських бойовиків. Так Росія шантажує світ ядерною катастрофою.

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Дніпровська ГЕС готова до стабільної та безперебійної роботи та до виникнення позаштатних ситуацій. Сьогоднішнє відключення блоку на Запорізькій атомній електростанції споживачі електроенергії на собі не відчули.

Енергетична система України продовжує залишатися збалансованою. Для цього підготували усі відповідні потужності. За інформацією, яку надав директор Дніпровської ГЕС Віталій Кучер, персонал Дніпровської ГЕС знає, як діяти у позаштатних ситуаціях.

Він натренований, має відповідний досвід, перебуває на своїх робочих місцях та виконує усі необхідні функції. Причин для паніки немає.

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