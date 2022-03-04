Про це 24 каналу повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зауважив, що, можливо, у міжнародних партнерів є нерозуміння того, що робить Росія.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Росія умисно порушує всі закони та правила війни

Росія воює з умисним порушенням усіх конвенцій, законів та правил війни. Окупанти намагаються завдати максимальних збитків об'єктам української критичної інфраструктури та звичайним людям. Усе наголосив Подоляк, щоб викликати максимальні панічні настрої.

Російське командування не могло не знати, чим загрожує Україні і, якщо говорити відверто, цілій Європі масштабна танкова атака проти Запорізької атомної станції. Найбільшою, до речі, АЕС у Європі. Наслідки, ризики, обсяги руйнувань – все було продумано росіянами наперед,

– сказав радник голови ОП.

Росія свідомо шантажує світ ядерною катастрофою. Жодна інша держава не шантажувала світ і не проводила бойові дії під АЕС. Подоляк зауважив: якщо там станеться непоправне, це буде мінімум у шість разів страшніше, ніж Чорнобиль.

Зеленський всю ніч був на зв'язку з лідерами світу

Президент Зеленський всю ніч перебував на зв'язку з лідерами країн-партнерів. Всі вони були шоковані поведінкою Москви. Київ наполягає на ще жорсткіших санкціях проти агресора.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.