Днепровские чиновники тайно "согласовывают" вопрос с Корбаном

В офис бизнесмена Геннадия Корбана, который официально не занимает ни одну из должностей в Днепре, а числится внештатным советником мэра города Бориса Филатова, регулярно съезжаются чиновники Днепровской городской госадминистрации и депутаты горсовета.

В течении двух месяцев журналисты Bihus.Info. наблюдали за офисом Корбана, который размещен в жилом комплексе "Амстердам". Они зафиксировали регулярные визиты чиновников и депутатов, ответственных за ключевые направления жизнедеятельности города – бюджет, транспорт, строительство, доходы, ЖКХ. Эти встречи не имели официального характера, информация о них нигде не была размещена.

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Среди визитеров офиса, журналисты Bihus.Info зафиксировали, в частности, председателя городского совета по вопросам бюджета и финансов Артема Хмельникова. Он заведует доходами города, готовит проекты бюджета и контролирует их исполнение. По словам Хмельникова, к Геннадию Корбану он ездил, потому что требует согласования вопросов формирования местного бюджета.



Председатель бюджетной комиссии выходит из офиса Корбана

"Это регулярная практика встреч, поскольку я являюсь председателем бюджетной комиссии городского совета, и... иногда необходимо согласовывать определенные вопросы с фракцией и с партией политической. И мы эти вопросы согласуем, согласовываем, обсуждаем по поводу развития города", – рассказал в телефонном разговоре Хмельников.

Эту версию Хмельникова подтвердил и сам Геннадий Корбан, добавив, что влияние на депутатов городского совета от "УКРОПа". Вместе с Артемом Хмельниковим в офис Корбана приехал и друг бизнесмена – Михаил Кошляк. Во времена совместных бизнес дел Геннадия Корбана и олигарха Игоря Коломойского Кошляка называли "главным силовиком группы компаний "Приват". "Трехстороннюю" встречу ее участники отрицают. При этом журналистам удалось зафиксировать – часть мужчин, которых привез кортеж Михаила Кошляка, после двухчасовой встречи пересела в машины председателя бюджетной комиссии.



Геннадий Корбан

Кроме председателя бюджетной комиссии, регулярно офис Геннадия Корбана посещает и Алексей Бурик – экс-директор департамента ЖКХ и строительства Днепропетровской облгосадминистрации времен президентства Виктора Януковича, а ныне внештатный советник мэра Днепра Бориса Филатова по вопросам капитального строительства.



Алексей Бурик

Кроме офиса Геннадия Корбана, Алексей Бурик часто приезжает в Департамент благоустройства и строительства Днепровского городского совета. Бурик или заходит в здание Департамента самостоятельно, или же проводит встречи с его работниками прямо на стоянке, возле своего авто. По словам мэра Бориса Филатова, его внештатный советник действительно туда может ездить и даже давать указания чиновникам Департамента: "Если он советник мэра, конечно он может ездить в Департамент благоустройства. Никаких проблем... Подождите, я не скрываю, что он мой советник. Не скрываю. Я не скрываю, что мы знакомы. он "советник", он общается с моими подчиненными. В этом нет ничего удивительного". На вопрос, дает ли он какие-то указания работникам департамента, Филатов ответил: "Наверное дает".



Борис Филатов

Кроме этого, Алексей Бурик владеет фирмой "Строй-Регион", которая занимается капитальным строительством. Компания регулярно выигрывает тендеры. В частности, почти миллиард гривен госзаказов "Строй-Регион" получил от Департамента Днепропетровской облгосадминистрации, который ранее и возглавлял Бурик. Зарабатывает компания и на тендерах городского Департамента, к которому приезжает Бурик. Правда, не напрямую – фирмы, которые выигрывают эти тендеры на строительство, арендуют технику в "Строй-Региона".



Алексей Бурик владеет фирмой "Строй-Регион"

Еще один визитер офиса Геннадия Корбана – Александр Козик. Он начальник управления доходов городской администрации, которое было создано, по словам Геннадия Корбана, по его совету. По его же совету главой управления стал Александр Козик.

"Я предложил Борису взять Козика, забрать его из бизнеса по сути, потому что он действительно высококвалифицированный менеджер. И создать так сказать под его руководством управления доходов. Для того, чтобы он фактически администрировал местные сборы", – заявил Корбан.

По словам самого Александра Козика, на постоянной основе он ездит у Корбану, потому что ищет связи с предпринимателями, которые платят налоги в бюджет.



Александр Козик

"Я могу его попросить о чем-то, то есть допустим... иногда так получается, что при анализе, я вижу что очень крупные предприятия не совсем корректно проводят оплату, с соответствующими моментами я не имею доступа к бенефициарам этих предприятий. Вот в таких моментах я прошу его помочь в организации встреч с менеджментом или с кем-то еще", – заявил Александр Козик.

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Также журналистам удалось зафиксировать приезд к Корбану заместителя Бориса Филатова – Александра Сидоренко. Еще – заезд сразу трех авто, зарегистрированных на городской департамент транспорта и инфраструктуры. Его глава – Игорь Маковцев утверждает в интервью, что приезжал обсуждать личные вопросы. Зато, Геннадий Корбан рассказал, что с Маковцевым он обсуждает "транспортную концепцию города".



Игорь Маковцев

Мэр Днепра Борис Филатов в разговоре с журналистами заявил, что следит за всеми событиями, происходящими в городе. При этом Филатов не смог ответить на вопрос что конкретно его подчиненные делают в офисе бизнесмена Геннадия Корбана.