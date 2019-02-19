Дно: Тимошенко о покупке депутатом БПП вертолетной площадки Януковича
Вертолетную площадку Януковича купил депутат фракции Петра Порошенко. Так цинично отметить годовщину расстрелов Небесной Сотни не удалось еще никому.
Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook.
"Вертолетная площадка Януковича теперь принадлежит депутату Порошенко. Купил и записал на маму. Дно", – возмутилась лидер "Батькивщины".
Она официально заявила: сразу после выборов этот символ коррупции, который оказался таким лакомым что для Януковича, что для Порошенко, будет снесен.
"А каждый причастный к махинациям будет сажать там деревья, лично проконтролирую", –подытожила кандидат в президенты Украины.
Напомним, сегодня стало известно, что народный депутат от БПП Максим Ефимов подтвердил покупку его окружением фирмы, которая владеет конгрессно-выставочным центром "Парковый" в Киеве. Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook. Бенефициаром этого бизнеса выступила его мама Любовь Ефимова.