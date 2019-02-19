21:41
19 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мольба к Путину. Универсиада с елками в России
      Вєсті Кремля
      20:20, 18 февраля
      Вести.UA: Розенблат надоел судьям. Почему Ляшко всегда везет
      Вєсті.UA
      19:57, сегодня
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Дно: Тимошенко о покупке депутатом БПП вертолетной площадки Януковича

      206 Читати новину українською
      Дно: Тимошенко о покупке депутатом БПП вертолетной площадки Януковича
      Дно: Тимошенко о покупке депутатом БПП вертолетной площадки Януковича / Ba.org.ua

      Вертолетную площадку Януковича купил депутат фракции Петра Порошенко. Так цинично отметить годовщину расстрелов Небесной Сотни не удалось еще никому.

      Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook.

      "Вертолетная площадка Януковича теперь принадлежит депутату Порошенко. Купил и записал на маму. Дно", – возмутилась лидер "Батькивщины".

      Она официально заявила: сразу после выборов этот символ коррупции, который оказался таким лакомым что для Януковича, что для Порошенко, будет снесен.

      "А каждый причастный к махинациям будет сажать там деревья, лично проконтролирую", –подытожила кандидат в президенты Украины.

      Напомним, сегодня стало известно, что народный депутат от БПП Максим Ефимов подтвердил покупку его окружением фирмы, которая владеет конгрессно-выставочным центром "Парковый" в Киеве. Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook. Бенефициаром этого бизнеса выступила его мама Любовь Ефимова.

       

      blog_ava
      Кто из актеров получит победу на Оскаре-2019 – опрос
      сегодня
      446
      Теги: Новости Украины Новости политики Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Обещает улучшение или врет: легко ли вас обмануть кандидатам в президенты – тест
      сегодня , 21:01 Обещает улучшение или врет: легко ли вас обмануть кандидатам в президенты – тест
      101
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      18 февраля , 14:30 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      Будущее украинской церкви: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 20:05 Будущее украинской церкви: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 184
      Маразм крепчает: почему Путин звонил Макрону и причем здесь Украина?
      сегодня , 19:01 Маразм крепчает: почему Путин звонил Макрону и причем здесь Украина?
      Блог Соцмережі 2025
      Эффект Супрун: кого из министров могут лишить должности в ближайшее время
      сегодня , 19:00 Эффект Супрун: кого из министров могут лишить должности в ближайшее время
      Ірина Поліщук 244
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Растаможка авто на еврономерах: что делать "бляхерам" после окончания льготного периода
       3 февраля , 23:01
      Путин может оказать Мадуро военную помощь, – эксперт
       25 января , 15:17
      Motorola запатентовала робокопа
       19 сентября 2018 , 17:29
      За "евробляхи" получают штрафы даже те, кто их не завозил
       2 ноября 2018 , 11:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук