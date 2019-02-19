Дно: Тимошенко про купівлю депутатом БПП вертолітного майданчика Януковича

Вертолітний майданчик Януковича купив депутат фракції Петра Порошенка. Так цинічно відзначити річницю розстрілів Небесної Сотні не вдалося ще нікому.

Про це Юлія Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook.

"Вертолітний майданчик Януковича тепер належить депутату Порошенка. Купив і записав на маму. Дно", – обурилася лідер "Батьківщини".

Вона офіційно заявила: відразу після виборів цей символ корупції, який виявився таким ласим що для Януковича, що для Порошенка, буде знесено.

"А кожен причетний до оборудок саджатиме там дерева, особисто проконтролюю", –підсумувала кандидату президенти України.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що народний депутат від БПП Максим Єфімов підтвердив купівлю його оточенням фірми, яка володіє конгресно-виставковим центром "Парковий" у Києві. Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook. Бенефіціаром цього бізнесу виступила його мама Любов Єфімова.