Был десяток попыток покушения на Зеленского

Об этом рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Он прокомментировал информацию о том, что Путин отправил наемников убить президента Украины.

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Никифоров сказал, что было около десяти попыток покушения на Зеленского. Однако ни одна попытка не дошла до финальной стадии, а наемники не добрались до Киева.

Мы слышали информацию, что был десяток или больше 10 попыток покушения на Владимира Зеленского. Что я могу сказать со своей позиции, что до финальной стадии ни одна из этих попыток, у меня нет точной информации, сколько их и когда эти попытки были, но ни одна из них до финальной стадии, географически в Киев, к правительственному кварталу – не приблизилась,

– заявил Никифоров.

Он добавил, что Кремль меняет риторику. Сначала в Москве говорили о смене власти Украины, а теперь о границах ОРДЛО.

"Мы слышим о смене риторики. Говорили о смене руководства власти, а теперь говорят, что "мы только хотели сдвинуть границы ОРДЛО до административных границ Луганских и Донецких областей", – резюмировал представитель Зеленского.

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