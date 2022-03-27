Був десяток спроб замаху на Зеленського

Про це розповів прессекретар Зеленського Сергій Никифоров. Він прокоментував інформацію, що Путін відправив найманців вбити президента України.

До речі Поки інші думають, Україна й Польща працюють, – ОП про переговори Зеленського з Дудою

Никифоров сказав, що було близько десяти спроб замаху на Зеленського. Однак жодна спроба не дійшла до фінальної стадії, а найманці не добралися до Києва.

Ми чули інформацію, що був десяток або понад 10 спроб замаху на Володимира Зеленського. Що я можу сказати зі своєї позиції, що до фінальної стадії жодна з цих спроб. Я не маю точної інформації, скільки їх та коли ці спроби були, але жодна з них до фінальної стадії, географічно до Києва, до урядового кварталу – не наблизилася,

– заявив Никифоров.

Він додав, що Кремль змінює риторику. Спершу у Москві говорили про зміну влади України, а тепер – про межі ОРДЛО.

"Ми чуємо про зміни риторики. Казали про зміну керівництва влади, а тепер кажуть, що "ми лише хотіли посунути межі ОРДЛО до адміністративних кордонів Луганських і Донецьких областей", – резюмував речник Зеленського.

Варте уваги – Нічне звернення Зеленського за 26 березня: дивіться відео