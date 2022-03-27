Про співпрацю України та Польщі, яка є дуже важливою в умовах повномасштабного вторгнення Росії на українські землі, повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Подоляк про співпрацю України та Польщі

Радник глави ОП наголосив, що Польща стійко, рішуче і сміливо стоїть поряд з Україною у цей страшний час. І це особливо цінно.

Володимир Зеленський у розмові з Анджеєм Дудою обговорив побудову нового контуру взаємної безпеки та безпеки всієї Європи,

– зазначив Подоляк.

Він наголосив, що поки інші думають, Україна з Польщею активно працюють.

Зауважимо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау раніше озвучив 5 основних кроків, аби перемогти Росію. Зокрема, він вважає, що Україну необхідно "озброїти до зубів".

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