О сотрудничестве Украины и Польши, которое очень важно в условиях полномасштабного вторжения России на украинские земли, сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Подоляк о сотрудничестве Украины и Польши

Советник главы ОП подчеркнул, что Польша устойчиво, решительно и смело стоит рядом с Украиной в это страшное время. И это особенно ценно.

Владимир Зеленский в разговоре с Анджеем Дудой обсудил построение нового контура взаимной безопасности и безопасности всей Европы.

– отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что пока другие думают, Украина с Польшей активно работают.

Заметим, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау раньше озвучил 5 основных шагов, чтобы победить Россию. В частности, он считает, что Украину необходимо "вооружить до зубов".

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