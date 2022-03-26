Українські захисники вже понад місяць боронять нашу державу від російських окупантів. Попри шалені втрати, загарбники продовжують обстрілювати міста та вбивати мирних українців.

До теми Під час розмови Дуди із Зеленським російські війська обстрілювали Львів

5 кроків для перемоги над Росією від голови МЗС Польщі

Рау написав статтю "росія оголосила війну Заходу. Як перемогти", в якій окреслив основні кроки Заходу в протистоянні з країною-терористкою.

Перший – озброїти Україну до зубів, зробивши цілі президента Росії Володимира Путіна по відновленню імперії орди недосяжними.

Другий – збільшити інвестиції в оборону. За допомогою нової програми ленд-лізу США повинні переозброїти союзників і партнерів, зокрема й Україну.

Третій – більше військ НАТО на східному фланзі в Європі.

Четвертий – санкції повинні діяти, допоки окупанти не заберуться з України та не виплатять репарації.

П'ятий – винуватців військових звірств в Україні необхідно покарати.

Також, на думку міністра, потрібно підготувати план відбудови України, зокрема коштом активів олігархів країни-агресорки, які фінансували агресивну політику Путіна.

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