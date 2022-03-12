Ведь он понимает последствия возможного принятого решения. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
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Путин понимает, что его ждет
По его словам, химическая атака, равно как и ядерная война, это уже не сирийский сценарий. Мир готов к таким поступкам Путина.
Пока, я думаю, до химической атаки Путин еще не созрел,
– подчеркнул Денисенко.
Он отметил, что после таких действий санкции против главы Кремля будут только увеличиваться. Путин понимает, что ситуация для него будет ухудшаться.
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Кроме этого, как раньше говорил Денисенко, в России понимают, что химическая атака будет стоить ей больше, чем полномасштабное вторжение в Украину.
Если глава Кремля все же решится на такой шаг, это будет для него большим информационным ударом.