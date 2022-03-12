Адже він розуміє наслідки від можливого ухваленого рішення. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
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Путін розуміє, що його чекає
За його словами, хімічна атака, так само як і ядерна війна, це вже не сирійський сценарій. Світ готовий до таких вчинків Путіна.
Поки що, я думаю, до хімічної атаки Путін ще не дозрів,
– наголосив Денисенко.
Він зауважив, що після таких дій санкції проти глави Кремля тільки збільшуватиметься. Путін розуміє, що ситуація для нього погіршуватиметься.
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Окрім цього, як раніше говорив Денисенко, в Росії розуміють, що хімічна атака коштуватиме їй більше, ніж повномасштабне вторгнення в Україну.
Якщо глава Кремля все ж наважиться на такий крок, то це буде для нього великим інформаційним ударом.